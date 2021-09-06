В Темиртау мальчика придавило забором: его состояние ухудшилось

У мальчика, которого придавило металлическим забором детского сада в Темиртау, ухудшились слух и зрение, передает zakon.kz.

13-летний ребенок восстанавливается после травм, но у него ухудшились слух и зрение. Кроме того, произошел неврит лицевого нерва левой половины лица. За пострадавшим Димой постоянно наблюдают врачи, говорится в Telegram-паблике Патриот.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, первого июля на Дмитрия упала секция железного забора детского сада "Таншолпан" в 8 микрорайоне Темиртау, когда он провожал младшего братика на тренировку. Мальчик получил перелом черепа в височной области, затылочной области и попал в реанимацию клиники Макажанова.