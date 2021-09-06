Jusan Bank завершил присоединение АТФБанка

Jusan Bank и АТФБанк подписали передаточный акт. В рамках реорганизации АТФБанка в форме его присоединения к Jusan Bank подписанный сторонами передаточный акт стал юридическим оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств.

Решение об утверждении передаточного акта было принято 3 сентября 2021 года на совместном общем собрании акционеров Jusan Bank и АТФБанка.

Подписание передаточного акта завершает процесс добровольной реорганизации АТФБанка путем его присоединения к Jusan Bank. Все запланированные в рамках реорганизации мероприятия были эффективно реализованы в сжатые сроки. Команды двух банков приложили огромные усилия, чтобы перевод клиентов АТФБанка на обслуживание в Jusan Bank прошел максимально комфортно. Таким образом, Jusan Bank становится правопреемником АТФБанка по всем его правам и обязательствам перед партнерами и клиентами. Мы уверены, что в происходящих событиях клиенты АТФБанка увидят и почувствуют только положительные перемены, ведь теперь с Jusan Bank они получают широкий спектр новых сервисов, выходящих за рамки классического банковского обслуживания. Наша большая цифровая экосистема Jusan закрывает потребности клиентов, как розничных, так и бизнеса, начиная от простых ежедневных финансовых операций, заканчивая вопросами инвестирования и страхования, а также предлагает не финансовые сервисы в виде маркетплейса и связи от виртуального мобильного оператора Jusan Mobile, - комментирует председатель правления Jusan Bank Айбек Кайып.

Все этапы реорганизации были осуществлены после получения соответствующего одобрения от Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Следующим шагом к прекращению деятельности АТФБанка станет юридическая процедура по сдаче банковской лицензии.

В результате интеграции с АТФБанком Jusan Bank войдет в тройку крупнейших банков Казахстана по объему активов и капитала, а его консолидированный объем активов достигнет показателя в 3 трлн тенге, что будет составлять порядка 10% рыночной доли в банковском секторе Казахстана.