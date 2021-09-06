Кто отвечает за доступ к информации в госорганах, рассказал директор департамента МИОР

Сегодня, когда весь мир противостоит пандемии Covid-19, роль информации усилилась. Доступность информации лежит в основе взятого главой государства курса по реализации концепции "Слышащего государства". Кто отвечает сейчас за доступ к информации в государственных органах? Куда обращаться человеку, если ему отказали в ее предоставлении? По просьбе zakon.kz, подробные разъяснения по таким актуальным вопросам дал директор Департамента развития коммуникаций государства и общества Министерства информации и общественного развития Бекзат Рахимов.

- Бекзат Рахимович, какой государственный орган отвечает сегодня за доступность и открытость информации? Куда обращаться человеку, если ему отказали в предоставлении информации?

- Прежде чем ответить на ваш вопрос, давайте сделаем небольшой экскурс.

Как известно, сфера доступа к информации в Казахстане развивается поступательно и планомерно, то есть и законодательно, и технологически, и институционально. Так, в 2015-2016 годах была сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, а также принят долгожданный обществом Закон о доступе к информации и другие подзаконные акты.

После этого были запущены интернет-порталы "Открытого правительства" с такими компонентами, как "Открытые данные", "Открытые НПА", "Открытые бюджеты" и "Открытый диалог".

Не так давно - когда в декабре 2020 года в Закон о доступе к информации были внесены изменения - на Министерство информации и общественного развития законодательно возложили функции уполномоченного органа. Но и до этого в структуре министерства работал Департамент развития коммуникаций государства и общества, который и занимался данными вопросами.

При этом, за доступность и открытость информации отвечает сегодня каждый государственный орган, как обладатель этой информации. Мы же выполняем стратегические и методологические функции в сфере доступа к информации. Более того, Министерство информации и общественного развития не рассматривает жалобы граждан. Факты ограничения права на доступ к информации рассматриваются в вышестоящем государственном органе или в суд

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- Если у министерства нет контрольно-надзорных полномочий, то как в таком случае будут исполняться требования закона?

- Хороший вопрос. Здесь хотелось бы обратить ваше внимание на новшество Закона о доступе к информации – институт уполномоченных лиц по вопросам доступа к информации. Такая практика применяется в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

На данный момент министерствами, акиматами и маслихатами проведена работа по определению уполномоченных лиц, на которых возложены функции мониторинга и координации за обеспечением доступа к информации своего органа.

Понятно, определить уполномоченных это полдела. Если у них не будет навыков и компетенций, то и работа не будет налажена. Мы, со своей стороны, проводим обучение и консультации уполномоченных лиц в госорганах.

Кроме института уполномоченных, инструментом контроля соблюдения требований закона является оценка степени открытости государственных органов. Оценка ежегодно проводится нашим министерством, результаты ложатся на стол главе государства.

Другой инструмент мониторинга ситуации – ежегодный отчет главе государства о состоянии сферы доступа к информации. В этом году отчет был подготовлен впервые. Основная его цель – показать реальное положение дел, обозначить основные проблемы и предложить пути их решения.

- Где можно ознакомиться со списком уполномоченных лиц?

- Сведения об уполномоченных лицах размещены государственными органами на их официальных сайтах.

- Как поменялась ситуация в государственных органах с появлением уполномоченных лиц, какую оценку их работе вы бы дали?

- Об этом говорить еще рано, Институт уполномоченных появился только в этом году. Но необходимо отметить, что в целом государственные органы стали более открытыми, увеличился объем размещаемой информации на сайте, на порталах "Открытого правительства", в соцсетях и так далее. Чаще стали проводиться онлайн-трансляции заседаний, совещаний и других мероприятий. Об этом говорят и итоги ежегодной оценки степени открытости государственных органов.

К сожалению, мы пока больше говорим о количественных позитивных изменениях. Над качеством и форматом подачи информации предстоит еще работать.

- В каких еще изменениях, на ваш взгляд, нуждается сфера доступа к информации в Казахстане?

- Однозначно нужно прорабатывать вопрос расширения ответственности обладателей информации. Как вы знаете, данная инициатива отражена в Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года.

Пока за каждое требование Закона о доступе к информации не будет соизмеримой меры ответственности, государственные органы будут нарушать закон.

Во-вторых, необходимо повышать проактивность государственных органов в вопросах доступности информации. Они привыкли работать по официальному запросу и пока слабо заинтересованы по своей инициативе размещать какую-либо информацию в открытом доступе. Настало время менять эту парадигму в работе государственных органов. Чем больше государственный орган будет открыт для диалога с обществом, тем меньше к нему будет вопросов от граждан. Когда государственный орган информационно закрыт, создается впечатление, что он умышленно что-то скрывает, хотя на самом деле это не так.

В настоящее время в рамках Концепции развития государственного управления в Казахстане до 2030 года мы реализуем ряд проектов, которые, по нашим ожиданиям, должны повысить открытость государственного аппарата. Это внедрение стандартов открытости, закрепление принципов, механизмов и инструментов открытости и доступности информации в отраслевом законодательстве и прочее.

Я разделяю девиз, под которым проходил Международный день всеобщего доступа к информации в прошлом году в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - "Доступ к информации: спасая жизни, укрепляя доверие, вселяя надежду". Очень правильные слова в современных непростых условиях, они должны стать принципом работы каждого, кто занимается сегодня вопросами доступа к информации.