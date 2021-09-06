Талибы объявили о полном захвате провинции Панджшер

Представитель движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) Забиулла Муджахид объявил, что талибы полностью захватили провинцию Панджшер, в которой действовало афганское сопротивление, передает zakon.kz.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Последние усилия талибов по обеспечению безопасности в Афганистане принесли результаты. Был установлен полный контроль над регионом, который был "последним оплотом врагов-наемников", – приводит его слова Lenta.ru.

Муджахид также отметил, что одни повстанцы были разгромлены в боях, а другие бежали. При этом представитель "Талибана" заверил, что жителей Панджшера не будут притеснять.

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Ранее движение "Талибан" отвергло предложение лидера Фронта сопротивления в Афганистане Ахмада Масуда о возможном перемирии. Согласно заявлению представителя политического офиса талибов, движению не о чем договариваться с Масудом после того, как тот отверг предложение о мире.

4 сентября талибы уже заявляли об установлении контроля над Панджшером. Наступление "Талибана" началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с Масудом. При этом Силы национального сопротивления сообщали, что отряды боевиков действительно входили на территорию провинции, однако попали в засаду и отступили, понеся серьезные потери.