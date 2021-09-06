Зацепив веревку за кузов самосвала - сельчанин после семейной ссоры пытался повеситься

В Карагандинской области мужчина пытался повеситься, зацепив веревку за кузов самосвала, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, сельчане обратились к участковому с сообщением, что по одной из улиц поселка разъезжает нетрезвый водитель самосвала.

Водитель поднял кузов грузовой машины, которым сорвал натянутые на столбах телефонные провода. Свидетели рассказали, что автомобиль доехал до конца улицы, после чего исчез с поля зрения, - уточнили в ведомстве.

Стражи порядка обнаружили самосвал на окраине населенного пункта.

Мужчина висел в петле веревки, которая была привязана к кузову машины. Его сразу сняли. Он находился в бессознательном состоянии, но, к счастью, дышал. Вызвали скорую помощь, – рассказал следователь.

Позднее стало известно, что 39-летний житель Темиртау накануне поссорился с супругой.

Ситуация накалилась до такой степени, что возник вопрос о разводе. Мужчина, сев за руль грузового автомобиля, приехал к родственникам. Но залечить душевную рану он не смог и, употребив алкоголь, решил свести счеты с жизнью, - отметили в полиции.