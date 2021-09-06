Назначен новый председатель правления "Казатомпрома"

Решением совета директоров Шарипов Мажит Бейсембаевич назначен на должность председателя правления АО "НАК "Казатомпром", сообщает zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, Мажит Шарипов родился в 1964 году в Акмолинской области.

Окончил Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ.

Трудовую деятельность начал в 1988 году инженером Службы эксплуатации экспериментальной установки реактора в Институте ядерной физики Академии наук КазССР.

В 1992-1999 гг. - специалист Отдела ядерной безопасности и физической защиты Агентства по атомной энергии РК.

В 2000-2008 гг. - начальник отдела; начальник управления Отдела инспектирования и анализа Комитета атомной энергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2008-2010 гг. - директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2010-2012 гг. - директор Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2012-2013 гг. - директор Департамента атомной энергетики и промышленности Агентства РК по атомной энергии.

В 2013-2014 гг. - председатель Комитета по атомной энергии МИНТ РК.

В 2015-2020 гг. - работал на руководящих должностях в АО "НАК "Казатомпром".

С января 2021 года по настоящее время являлся генеральным директором по ядерно-топливному циклу АО "НАК "Казатомпром".

27 августа стало известно, что глава "Казатомпрома" Галымжан Пирматов покидает пост по собственному желанию.