В правила использования товарного и сжиженного газа внесли изменения

Министр энергетики РК своим приказом от 23 августа 2021 года внес изменения и дополнения в правила реализации и использования товарного и сжиженного газа, сообщает zakon.kz.
Так, говорится, что продажа газа в бытовых баллонах гражданам осуществляется по заявке без заключения договора.
Газосетевая организация или владелец газонаполнительного пункта выдает потребителю документ (кассовый, товарный чек за полученный объем газа), гарантийный талон качества на каждый продаваемый бытовому потребителю баллон, осуществляет маркировку баллонов товарным знаком, выдает гарантийный талон качества, - говорится в документе.
При пользовании товарным и сжиженным нефтяным газом не допускаются:
Как отмечается, применяемые приборы учета должны иметь сертификат о поверке и поверительное клеймо.
В свою очередь бытовой потребитель обязан:
Как отмечается, при обнаружении неисправности прибора учета расчет потребленного газа производится по действующим нормам потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев с учетом произведенной бытовым потребителем оплаты.
Приказ вступает в силу с 14 сентября.
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