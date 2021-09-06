Чемпионы Европы по футболу установили мировой рекорд

В прошедшие выходные, 4 и 5 сентября, состоялись матчи отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 по футболу в европейской зоне, передает zakon.kz.
Самый интересный из них, особенно для специалистов статистики, прошел в Швейцарии. И надолго его запомнят тиффози сборной Италии. "Скуадра Адзурра" в матче с командой Швейцарии установила новый футбольный рекорд планеты.
Итальянцы не проигрывают ни одной дружине мира уже на протяжении 36 матчей подряд.
До этого рекорд принадлежал бразильцам и испанцам, у них по 35. Отметим, что в последний раз команда Италии проигрывала три года назад, они уступили португальцам - 0:1.
Возвращаясь к гостевому поединку со Швейцарией, итальянцы сыграли вничью - 0:0.
Другие результаты отборочного этапа:
Англия - Андорра - 4:0
Испания - Грузия - 4:0
Германия - Армения - 6:0
Беларусь - Уэльс - :3
Исландия - Северная Македония - 2:2
Болгария - Литва - 1:0
Албания - Венгрия - 1:0
Сан-Марино - Польша - 1:7
Румыния - Лихтенштейн - 2:0
Косово - Греция - 1:1
Бельгия - Чехия - 3:0
Кипр - Россия 0:2
Словения - Мальта - 1:0
Словакия - Хорватия - 0:1
Ирландия - Азербайджан - 1:1
Сербия - Люксембург - 4:1
Финляндия - Казахстан - 1:0
Украина - Франция - 1:1
Фарерские острова - Дания - 0:1
Израиль - Австрия - 5:2
Шотландия - Молдавия - 1:0
Латвия - Норвегия - 0:2
Гибралтар - Турция - 0:3
Нидерланды - Черногория - 4:0
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