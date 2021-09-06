Во время гидравлических испытаний теплосетей в Алматы вода вышла на поверхность 

Вода вышла на поверхность во время гидравлических испытаний теплосетей вблизи пересечения проспекта Достык и Жибек жолы в Медеуском районе Алматы, сообщает zakon.kz.

Вода, вышедшая на поверхность во время гидравлических испытаний теплосетей вблизи пересечения проспекта Достык и Жибек жолы в Медеуском районе Алматы, не представляла угрозы для жизни и здоровья людей. Ее температура не превышала +65 градусов, а благодаря оперативности задействованных в испытаниях инженерно-технических работников удалось вовремя взять ситуацию под контроль, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жертв и пострадавших нет.

Последствия произошедшего сегодня около 6 часов утра порыва теплосети ликвидированы. Сейчас ремонтные бригады восстанавливают работу участка теплотрассы, проводя замену вышедшего из строя сегмента трубы. Причина порыва - изношенность трубопровода диаметром 200 мм, эксплуатируемого с 1988 года, - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что в период с 31 августа по 17 сентября с 3:00 до 7:00 на территориях восьми районов Алматы будут проводиться испытания тепловых сетей.

При возникновении подобных ситуаций не нужно предпринимать никаких самостоятельных действий. Необходимо немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "АлТС" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.