Назначены новые тренеры мужской и женской сборных по боксу

В национальных сборных Казахстана по боксу новые официальные назначения, сообщает zakon.kz.

Так, мужскую национальную команду Казахстана возглавил Кайрат Сатжанов. Он сменил на этом посту Галымбека Кенжебаева, который был у руля сборной с 2018 года, - отмечено на сайте Казахстанской федерации бокса

Тренерский стаж Кайрата Сатжанова насчитывает 31 год. С 2011 по 2019 г. он работал старшим тренером юниорской сборной Казахстана. За это время юные боксеры дважды выигрывали медальный зачет Международных игр "Дети Азии" (2012 г. - 4/4/2, 2016 г. - 4/4/3), дважды входили в тройку сильнейших на чемпионатах мира (2013 г. - 2/1/5, 2015 г. - 1/1/3), также дважды побеждали на чемпионатах Азии (2013 г. - 8/2/1, 2017 г. - 8/2/2).

В 2019 году Кайрата Турсункановича назначили старшим тренером молодежной сборной Казахстана. За два года его подопечные дважды выигрывали командный зачет на чемпионатах Азии (2019 г. - 6/1/2, 2021 г. - 8/2/2) и заняли второе место на чемпионате мира (2021 г. - 2/2/1).

Еще одним важным назначением стало имя нового главного тренера женской сборной Казахстана по боксу. На место ушедшего по собственному желанию Ерика Алгабека был утвержден Шамиль Сафиуллин, - уточнили в федерации.

Алгабек пробыл на должности наставника команды два года. За это время наша команда на чемпионате мира-2019 завоевала две бронзовые медали, одну олимпийскую лицензию на Азиатском отборочном турнире-2020 и выиграла командный зачет чемпионата Азии-2021 (8/1/1).

Тренерский стаж Шамиля Сафиуллина насчитывает 25 лет. За это время он успел поработать как в Казахстане, так и за рубежом. Подготовил призеров чемпионатов мира, чемпионок Азии и многократных победительниц ЧРК. С 2018 года Шамиль Абдулбариевич трудился на должности старшего тренера национальной женской сборной Казахстана по боксу.