В Испании стартовали первые с начала пандемии забеги с быками

В испанском городке под Мадридом проходят первые с начала пандемии традиционные забеги с быками, сообщает zakon.kz.

По данным издания "МИР 24", для проведения фестиваля власти ввели жесткие ограничения.

В энсьерро (бегах) одновременно могут участвовать не более 900 человек, а зрителей должно быть не больше 1300, - отмечено в публикации.

Первый забег прошел без происшествий.

В 2020 году из-за пандемии бега были запрещены по всей стране.

Энсьерро - испанский национальный обычай, состоящий в убегании от специально выпущенных из загона быков, коров или телят. Весь маршрут пробега огораживается деревянными барьерами из брусьев. Длина маршрута — около 1 км.

Бегунами могут быть все желающие.