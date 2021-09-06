Григорий Ломакин завоевал двенадцатый титул в профессионалах

Карагандинский теннисист Григорий Ломакин стал чемпионом парного разряда на международном турнире в Украине, передает zakon.kz.

А помогал ему добывать данный титул украинский спортсмен Владислав Манафов. В финале турнира ITF Men Chornomorsk, с призовым фондом 15 000 долларов США, дуэт Ломакин/Манафов обыграл Яна Бондаревского (Россия) и Олега Приходько (Украина) – 7:6, 4:6, 10:8.

Стоит отметить, что у Григория это пятый трофей победителя в этом году, а в общей сложности 12 побед на турнирах под эгидой ITF (Международная теннисная федерация).