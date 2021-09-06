На женщину напали с ножом в Костанае

6 сентября 2021, 17:02
Фото: pxhere.com

В Костанае на женщину напали с ножом. Инцидент произошел 6 сентября в 13:00, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, потерпевшая была доставлена в больницу с непроникающим ранением в области шеи.

Пострадавшая возвращалась с работы домой, когда в районе гостиницы "Достык" на нее напал неизвестный с ножом. Очевидцы происшествия сообщили полиции приметы подозреваемого, который скрылся с места преступления, - говорится в сообщении.

Нападающий имел следующие приметы: европеец, около 40 лет, одет в красный спортивный костюм, на голове черная кепка, очки. Рост подозреваемого около 180 см.

В полиции обратились к горожанам: всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просим сообщить по телефону 102.

По данному факту начато досудебное производство, предусмотренное статьей "Покушение на убийство". На розыск подозреваемого ориентированы все наряды полиции.


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