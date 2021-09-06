Водитель в наркотическом опьянении вылетел на тротуар и сбил девушку в Алматы 

В Алматы водитель в наркотическом опьянении вылетел на тротуар и сбил девушку, сообщает zakon.kz.

6 сентября водитель, будучи в состоянии наркотического опьянения, управляя автомашиной Subaru, следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении, на углу с улицей Жибек Жолы допустил наезд на девушку, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Ее госпитализировали в больницу

Факт ДТП расследуют сотрудники УП Алмалинского района.

В видео содержится нецензурная лексика!