Водитель в наркотическом опьянении вылетел на тротуар и сбил девушку в Алматы 

6 сентября 2021, 17:11
Фото: pxhere.com

В Алматы водитель в наркотическом опьянении вылетел на тротуар и сбил девушку, сообщает zakon.kz.

6 сентября водитель, будучи в состоянии наркотического опьянения, управляя автомашиной Subaru, следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении, на углу с улицей Жибек Жолы допустил наезд на девушку, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Ее госпитализировали в больницу

Факт ДТП расследуют сотрудники УП Алмалинского района.

В видео содержится нецензурная лексика!


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