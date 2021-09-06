В Украине девушка выстрелила в учителей из арбалета

В Украине девушка пришла в школу с арбалетом и ранила двух учителей, сообщает zakon.kz.
Как отмечает издание "Газета.Ру", инцидент произошел утром 6 сентября.
По данным местной полиции, нарушительницей оказалась проживающая в Полтаве украинка 2002 года рождения.
Девушка с зелеными волосами, похожая на персонажа из мультфильма в стиле аниме, - рассказали очевидцы Lenta.ru.
Директор школы рассказала местному изданию, что девушка зашла в один из кабинетов на втором этаже и выстрелила в учительницу и замдиректора образовательного учреждения.
Пострадавшие были госпитализированы, - отмечено в публикации.
Стражи порядка выясняют, по какой причине подозреваемая выстрелила в педагогов.
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