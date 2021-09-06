Орбиту Девятой планеты Солнечной системы нанесли на карту

В число планет Солнечной системы может входить не восемь, а девять небесных тел. С таким заявлением в 2016 году выступили астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института, передает zakon.kz.

Как сообщает Astronomical Journal, этот загадочный объект невидим для телескопов, но его гравитация искажает орбиты соседних небесных тел.

В течение прошедших лет ученые искали признаки еще одной планеты во внешней части Солнечной системы, но успеха не достигли. В ходе нового исследования Браун и Батыгин заявили, что составили карту предполагаемой орбиты Планеты Х, пишет "МИР 24".

Авторы изучили орбиты всех известных объектов Пояса Койпера, на которые, как считается, влияет Девятая планета. Напомним, Пояс Койпера – ледяные тела, вращающиеся за орбитой Нептуна. Ученые проанализировали орбиты этих тел и их колебания, указывающие на наличие рядом крупного объекта с мощной гравитацией. Они также учли гравитацию Нептуна и постарались исключить ее из компьютерной модели, – говорится в информации.

Как уточняется, наблюдения в сочетании с численным моделированием позволили им установить наиболее вероятную орбиту Девятой планеты. Правда, осталось неизвестным, в какой именно точке она находится. По мнению астрономов, сейчас загадочный объект отошел на максимальное расстояние от Солнца.

По расчетам, масса Девятой планеты составляет 6,2 массы Земли. Расстояние между ней и Солнцем составляет от 300 до 380 астрономических единиц (одна а.е. – расстояние между Солнцем и Землей). Наклон орбиты составляет 16 градусов (для сравнения, у Земли наклон – 0 градусов, у Плутона – 17).

Ранее сообщалось, что астрономы открыли потенциально обитаемую планету. Она находится на расстоянии 35 световых лет от Солнца.