После 39-летней комы скончался французский футболист

6 сентября 2021, 17:44
Фото: footballdatabase.eu

Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет, передает zakon.kz.

Как сообщает 360tv, Адамс больше половины жизни (39 лет) провел в коме.

Футболист впал в кому еще в 1982 году после ошибки анестезиолога во время плановой операции на колено. Перед хирургическим вмешательством ожидалось, что спортсмен очнется через несколько часов. Однако в тот день во Франции была забастовка врачей – многие из-за этого не вышли на работу. Трудился всего один анестезиолог, который одновременно вел восемь операций.

И он неправильно рассчитал дозу. Стажер, который находился рядом с Адамсом, не распознал ошибку медика, так как не увидел посиневшую кожу футболиста.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?