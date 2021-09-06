В Туркестанской области нетрезвого водителя грузоподъемника арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет, сообщает zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись задержания полицейскими водителя грузоподъемника.

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Согласно медицинскому освидетельствованию мужчина находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения, - сообщили в ДП области.

Его привлекли к ответственности по 5 статьям КоАП РК: ст. 595 (нарушение правил маневрирования), ст. 606 (создание аварийной ситуации), ст. 599 (проезд на запрещающий сигнал светофора), ст. 613 (неповиновение законным требованиям) и ст. 608 "Управление автотранспортом в состоянии опьянения". Собранные материалы административного производства направили в суд для привлечения водителя к ответственности.

Решением административного суда жителя Туркестана привлекли к 15 суткам административного ареста и лишили права управления автотранспортным средством сроком на 7 лет.