38 тыс. казахстанцев вернулись в систему ОСМС

На 1 июля 2021 года участниками медицинского страхования являются 83,5% населения Казахстана, это 15,85 млн человек, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе коллегии министерства здравоохранения РК под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова сообщил Председатель Правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Болат Токежанов.

Он отметил, что Фондом проведена работа по возвращению в систему ОСМС 38 тыс. граждан согласно Закону РК об ОСМС, которые произвели оплату за последние три месяца, а также приняты меры по уплате взносов за ОСМС по самостоятельным плательщикам.

При этом, вне системы ОСМС остаются еще свыше 3 млн казахстанцев, что создает определенные проблемы с доступностью этой части населения к медицинским услугам пакета ОСМС. Однако, они всегда имеют право на получение медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, - напомнил глава Фонда в ходе выступления.

Так, из числа незастрахованных, 1,6 млн человек являются нестабильными плательщиками. Это значит, что за них были получены когда-либо отчисления и (или) взносы, но они не регулярны, из-за чего образуется задолженность и статус застрахованности в медицинском страховании отсутствует. Ведь единичные платежи ЕСП или взноса как самостоятельного плательщика не дают права получать медицинские услуги в пакете ОСМС в течение всех 12 месяцев. Важно соблюдать регулярность платежей.

Еще 1,5 млн человек ни разу не уплачивали взносы за ОСМС.

По словам Токежанова, по сравнению с началом 2021 года количество застрахованных казахстанцев уменьшилось на 2% или 328 038 человек.

Так, по данным фонда, наибольшее число незастрахованных отмечается среди жителей Костанайской (23,2%), Алматинской (22,3%), Туркестанской (21,8%) и Жамбылской (20,2%) областей.

Болат Токежанов назвал ряд насущных проблем с охватом населения в системе ОСМС, среди них он особо выделил идентификацию и актуализацию самозанятого населения, недоступность медицинской помощи в системе ОСМС для безработных и выпадение наемных работников из системы ОСМС.

Что касается иностранцев и лиц без гражданства, получивших вид на жительство, по ним прорабатывается вопрос интеграции информационных систем Фонда с информсистемами МВД КМС РК для автоматического присвоения статуса застрахованности в системе ОСМС, - отметил он.

Таким образом, резюмировал глава Фонда, необходимо повысить эффективность работы Региональных штабов по вовлечению населения в систему ОСМС при активном участии – местных исполнительных органов, управлений здравоохранения, медицинских организаций, НПП Атамекен и территориальных органов госдоходов.