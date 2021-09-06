В Акмолинской области стартовала Декада языков

В регионе с 6 по 17 сентября будет проведено около двух тысяч различных мероприятий, приуроченных ко Дню языков народа Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Старт Декаде языков дал брифинг, прошедший сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций с участием представителей управлений внутренней политики, культуры, архивов и документации, образования.

Руководитель управления внутренней политики области Алтынай Амренова в своем выступлении отметила, что все проводимые мероприятия ко Дню языков в этом году посвящены 30-летию Независимости страны.

В рамках декады языков во всех государственных учреждениях, трудовых коллективах организаций и предприятий будут проводиться мероприятия, направленные на популяризацию государственного языка с соблюдением всех санитарно-эпидемологических норм. В их числе конкурсы, акции, викторины, айтысы, выставки, круглые столы, конкурсы видеоуроков, челленджи, мероприятия в онлайн формате. Всего в декаде языков примут участие свыше 200 тысяч акмолинцев, - проинформировала спикер.

Также Алтынай Амренова добавила, что в области действует 19 центров обучения языкам. В этом году учебный год завершили более 3500 слушателей. Сертификаты на государственном языке получили 1406 слушателей, на английском языке - 487.

По направлению ономастики до конца этого года в области планируется переименовать 36 различных государственных учреждений.

Руководитель управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова и заместитель руководителя управления образования Ботакоз Дюсенова в своих выступлениях отметили, что разноформатные мероприятия, посвященные Дню языков народа Казахстана, будут проведены во всех организациях культуры и образования. Среди них конкурс-караоке "Жұлдызды сәт", конкурс "Мемлекеттік тіл – менің тілім" среди учащихся школ, конкурс пословиц и поговорок "Отан, тіл және білім – болашақтағы тірегім" в дошкольных организациях, конкурс сочинений "Түркі тілдерінің ішіндегі жауһары - қазақ тілі" в учреждениях культуры.

К слову, в ходе брифинга представителей СМИ также интересовали вопросы по проведению профилактического контроля в госорганах на соблюдение Закона "О языках в Республике Казахстан", о формате работы центров обучения языкам и проводимой работе по увеличению количества организаций образования с казахским языком обучения.