Ваш ДГД: Вся табачная продукция обязательно должна быть промаркирована

С 1 января 2020 года в Казахстане ввели обязательную маркировку табачной продукции. Для чего это нужно, рассказывает в рубрике "Ваш ДГД" руководитель отдела администрирования акцизов ДГД по г. Алматы Ернат Айдаров, сообщает zakon.kz.

Сегодняшняя наша тема - внедрение маркировки и прослеживаемости товаров, а именно табачных изделий. Для начала хотел бы остановиться, что такое маркировка.

Маркировка – это особая отметка на товаре, которая содержит о нем основную информацию: о производителе, серийном номере и так далее. Можно сказать, что это универсальная система кодов, которая позволяет отслеживать товар от производителя по всем цепочкам сбыта до приобретения товара конечным потребителям.

Мировой опыт свидетельствует о том, что внедрение системы маркировки начинают с подакцизных отваров и лекарственных препаратов.

Многие страны, внедрившие цифровую маркировку, начинали свои проекты с групп подакцизных товаров и лекарственных средств и многие из них получили значительные эффекты уже в первые годы после внедрения.

Проект обязательной маркировки товаров разрабатывается в Казахстане с 2016 года.

С 1 января 2020 года в Казахстане ввели обязательную маркировку табачной продукции.

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2020 года № 568 "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке", обязательной маркировке подлежат:

- с 1 октября 2020 года традиционные табачные изделия с фильтром и без;

- с 1 апреля 2021 года иные виды табачной продукции (сигареты, сигариллы, стики, жидкости для электронных сигарет и так далее).

В целях всестороннего контроля товара на всех этапах его движения приказом Министерства финансов от 28 сентября 2020 года № 927 утверждены правила маркировки и прослеживаемости товаров. Также разработана и введена в действие информационная система Маркировки и прослеживаемости товаров.

Маркировка является наиболее эффективным инструментом в борьбе с фальсификацией и незаконным распространением товаров. Благодаря маркировке исключается контрафактная и теневая продукция и тем самым создается благоприятная конкурентная среда для бизнеса. А покупатель в свою очередь может быть уверенным в качестве и безопасности товаров.

Маркировка производится в формате Data Matrix. Это специальный уникальный код, который невозможно подделать, где содержится информация об импортере или производителе данного товара, в серийном номере товара и прочие сведения, необходимые для контроля за его перемещением.

Чтобы продать маркированный табак, налогоплательщикам необходимо получить ЭЦП для регистрации в ИС МПТ и в последующем произвести регистрацию в информационной системе Маркировки и прослеживаемости товаров.

Требования к участникам розничной торговли

- Согласно Налоговыми кодексу для торговли подакцизными товарами необходимо использовать онлайн кассу;

- приемка маркированного товара осуществляется на основании Акта приема/передачи КМ;

Data Matrix-код каждой пачки или блока сканируется при продаже. Программное обеспечение кассовых машин должно формировать и отправлять оператору фискальных данных электронный кассовый чек с указанием кода маркировки товара. Оператор фискальных данных передает электронный кассовый чек с указанием кода маркировки товара в ИС МПТ.

Не маркированные табачные изделия должны быть в обороте до 1 октября 2021 года.

Вся табачная продукция должна быть промаркирована в обязательном порядке. Это позволит обеспечить прозрачность рынка и защитить население от поддельной продукции.

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