Дорожных рабочих в столице избили и ударили ножом

Рабочих, проводивших дорожно-строительные работы в Нур-Султане, избили и нанесли им ножевые ранения, передает zakon.kz.

Инцидент произошел около 00:40 на мосту вдоль шоссе Алаш. К рабочим на автомобиле Lexus подъехали несколько мужчин и попытались проехать на месте проведения ремонтных работ. Началась словесная перепалка, переросшая в драку. Водитель и пассажиры машины нанесли ножевые ранения дорожным рабочим.

Троих из строителей доставили в больницу.

После того, как на канал "102" поступило сообщение о массовой драке на мосту, прибывшие на место инцидента полицейские задержали нападавших. При осмотре места происшествия был обнаружен и изъят складной нож.

В настоящее время двое зачинщиков драки в возрасте 29 и 20 лет задержаны и водворены в Изолятор временного содержания ДП. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование. пресс-служба ДП города Нур-Султан