В Восточном Казахстане снова продлевают карантин

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Карантин будет продлен с 8 по 21 сентября 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

В тексте говорится, что это делается в целях предупреждения завоза и распространения "дельта" ("индийского" В.1.617.2) "альфа" ("британского" В.1.1.7), "бетта" ("южно-африканского" В.1.351), "гамма" ("бразильского" Р.1), "каппа" ("индийского" В.1.617.1), "йота" ("нью-йоркского") и иных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения ВКО.

Также причиной стали расчетные критерии области, в которых повысился процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19.

Администрации региона необходимо обеспечить работу четырех санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Бородулихинский, Зайсанский, Шемонаихинский, Урджарский районы–по 1 ед.)

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Полностью с текстом постановления можно ознакомится здесь