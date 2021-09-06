В Кыргызстане отправили в отставку министра обороны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил в отставку министра обороны республики Таалайбека Омуралиева, сообщает zakon.kz.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Говорится, что Омуралиев был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

На его место сразу же был назначен Бактыбек Бекболотов, прежде руководивший Бишкекским машиностроительным заводом.

Таалайбек Омуралиев занимал пост главы оборонного ведомства Кыргызстана с февраля 2021 года. В 2014 году Военная прокуратура провела проверку распределения служебных квартир военнослужащим Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил. Согласно ее итогам, против Омуралиева было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Кыргызстана о злоупотреблении служебным положением.