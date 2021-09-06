Драку со стрельбой в Алматы прокомментировали в полиции, сообщает zakon.kz.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.293 ч.3 УК РК.

Полицейские установили, что конфликт произошел между знакомыми ранее мужчинами.

Один из них в качестве решающего аргумента применил газовый пистолет. Благо, никто не пострадал. Подозреваемый задержан. Орудие преступления он выбросил, этот факт доподлинно проверяется. Расследование продолжается, - сказал начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

На видео присутствует ненормативная лексика!