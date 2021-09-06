Казахстанский сенатор назначен координатором мониторинговой группы на выборах в РФ

Координатором мониторинговой группы от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации назначен заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров, сообщает zakon.kz.

Распоряжение о назначении подписано Председателем Совета МПА СНГ, Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, говорится на сайте Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Идет формирование мониторинговой группы из числа представителей национальных парламентов государств — участников МПА СНГ, сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

Делегация Межпарламентской Ассамблеи СНГ примет участие в наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы по приглашению спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Напомним, нижняя палата российского парламента избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе. Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам с пятипроцентным избирательным порогом, другая половина — по 225 одномандатным округам в один тур.

В выборах примут участие 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Выборы назначены на 19 сентября 2021 года.