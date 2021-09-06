Тони Блэр: Исламизм – главная угроза для Запада

Исламизм является главной угрозой для западных стран, заявил экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, сообщает zakon.kz.

6 сентября он выступил в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI). Речь политика опубликована на сайте института.

По словам Блэра, радикальная идеология и насилие, что она порождает, — это опасность первого порядка. Он подчеркивает, что теракты 11 сентября 2001 года могут повториться, если в мире не найдется силы, способной сдерживать распространение угроз.

После падения режима в Афганистане ведущим странам мира особенно нужно объединиться, чтобы выработать согласованную стратегию [против исламизма]. Даже если первоначальные дискуссии будут в основном вести западные страны, Россия и Китай тоже заинтересованы в борьбе с этой идеологией, а самых верных союзников мы сможем найти в мусульманских странах, включая страны Ближнего Востока, жители которых хотят освободить свою религию от влияния экстремизма. экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр

Еще одним вызовом для Европы и НАТО он назвал стремление США сократить свои военные операции, заявил Блэр. Он заявил, что необходимо развивать способность проводить операции без поддержки Вашингтона.

Одной из самых тревожных тенденций последнего времени я считаю появившееся ощущение того, что Запад утратил способность к созданию стратегий, а краткосрочные политические задачи полностью вытеснили долгосрочное планирование. Мне кажется, что это ощущение больше, чем что-либо другое, беспокоит наших союзников и заставляет наших противников считать, что наше время ушло. экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр

Он подчеркнул, что Западу нужно восстановить доверие к либеральным ценностям и идее их универсальной применимости.