Школьники Уральска обожгли глаза бактерицидной лампой, оставленной в классе

Десять школьников получили ожог роговицы глаза в Уральске, сообщает zakon.kz.

Кто-то оставил в классе включенную бактерицидную лампу, передает КТК.

Инцидент произошел в седьмом классе. Восьмерых родители привезли в травмпункт областной детской больницы, еще двое вызвали скорую помощь на дом.

У всех врачи диагностировали ожог роговицы глаза легкой степени.

Лампы висят почти в каждом классе. Со слов педагогов, дети остались без присмотра всего на пять минут.

Школьная администрация пытается найти ответственных за случившееся.

Ученики на данный момент идут на поправку.

Сегодня утром я еще раз обзвонила всех родителей, и они мне сказали, что состояние детей улучшается, дети планируют прийти в школу, они получают лечение каплями. директор средней школы №3 города Уральска Любовь Юшина