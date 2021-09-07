Геннадий Головкин опубликовал фотографию с Арнольдом Шварценеггером

Знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал в Instagram новое фото. На нем он стоит в обнимку с Арнольдом Шварценеггером, сообщает zakon.kz.

Ничего, кроме уважения к легенде. Геннадий Головкин

Ранее журналист Boxingnews24.com Скотт Гилфойд написал, что казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО) нужно принять серьезный бой на финальном этапе своей карьеры.

В качестве идеальных соперников для этого он называет американцев Деметриуса Андраде (30-0, 18 КО) и Джермалла Чарло (32-0, 22 КО).

Геннадий Головкин в данный момент является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

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