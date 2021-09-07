Евросоюз лишит Польшу денег из-за ущемления прав геев и лесбиянок

Евросоюз пригрозил заблокировать около 150 миллионов долларов, которые должен был выделить местным правительствам из Фонда сплочения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Обещанных денег могут лишиться пять воеводств (провинций), где действуют законы, ущемляющие права секс-меньшинств, пишет Bloomberg.

Европейская комиссия разослала главам воеводств соответствующие предупреждения. В них указано, что деньги будут удержаны, если резолюции против ЛГБТК не отменят. Средства должны выделить в рамках программы React-EU, направленной на помощь европейским экономикам справиться с последствиями пандемии коронавируса.

В течение нескольких лет польские гмины (муниципалитеты), поветы (уезды) и воеводства один за другим объявляли себя "зонами, свободными от ЛГБТ". Местные власти принимали резолюции, запрещающие демонстрировать символику сексуальных меньшинств или свою принадлежность к ним. По данным на июнь прошлого года, около 100 муниципалитетов (включая пять воеводств), охватывающих около трети страны, ввели такие законы.