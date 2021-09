Премьер-министра Канады закидали камнями

В Канаде протестующие забросали премьер-министра страны Джастина Трюдо мелкими камнями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По данным телеканала CTV, нападение на политика произошло, когда он садился в свой автобус после завершения предвыборного митинга в Онтарио.

Часть камней попала в Трюдо, а часть — в его охранников. Вероятно, серьезного вреда премьер-министру и его сопровождающим они не нанесли.

Отмечается, что на встречу Трюдо со сторонниками Либеральной партии пришла и большая группа граждан, несогласных с его политикой, в том числе сторонники Народной партии Канады, выступающие против принудительной вакцинации населения от COVID-19 и за соблюдение прав и свобод канадцев.

Here's the video of stones being thrown towards the Prime Minister while he was leaving his campaign stop in London, Ontario this evening pic.twitter.com/MNOVHIKMiY