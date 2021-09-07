Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 314 человек. Впервые за долгое время число новых случаев в Алматы не превысило 1000. При общем снижении заболевших в регионах незначительное увеличение зафиксировано в ВКО и СКО, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀
Всего в стране подтверждено 820 479 случаев.
В Казахстане 6362 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране выздоровели 727 989 человек от COVID-19.
Хотите быть в курсе важных новостей?