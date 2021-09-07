Пять простых привычек, которые помогут продлить жизнь

Всего пять привычек способны продлить человеку жизнь. Их перечислили британские журналисты, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Прежде всего речь идет о качественном сне, длительность которого должна составлять от семи часов и выше. Исследования показывают, что люди, тратящие на сон меньше пяти часов, на 65% чаще подвержены преждевременной смерти.

Затем следует определить правильное время для еды. Поздний прием пищи повышает набор веса, а также уровень сахара в крови вне зависимости от объема потребляемых калорий. Также положительно на здоровье сказывается интервальное голодание: необходимо сперва потреблять на 30 процентов меньше калорий, а затем воздержаться от употребления еды на 16 часов, пишет Daily Express.

Доказано, что даже легкий переход от мясной диеты к более вегетарианской заметно продлевает жизнь. Питание людей, доживших до почтенного возраста, состоит в основном из термически необработанных продуктов и растительной пищи.

Физическая активность также является одним из ключевых факторов долголетия. Необязательно заниматься с тяжелыми весами, легкая получасовая физическая активность способна продлить жизнь на три года людям с ожирением и на семь - тем, кто находится в хорошей форме.

И последней сокращающей жизнь привычкой является курение. От нее следует отказаться без раздумий.