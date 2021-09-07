Свыше восьми тонн рыбы изъяли у браконьеров в ВКО

На берегу Бухтарминского водохранилища вблизи села Сарыбель был выявлен факт незаконной добычи рыбных ресурсов жителями села Кокжыра Кокпектинского района, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Ими оказались 48 и 49-летние мужчины, которые занимались незаконной добычей рыбы вида “рипус”. Ущерб составил 359 841 тенге.

С места происшествия стражи порядка изъяли рыбу рипус весом 102,8 кг, автомобиль ВАЗ, прицеп от автомобиля, моторную лодку, синтетическую сеть длиною 80 метров.

С начала года подразделениями природоохранной полиции проведено 1190 рейдовых мероприятий, в результате которых выявлено 1258 экологических правонарушений, по которым начато 40 досудебных расследований и к административной ответственности привлечены 1218 правонарушителей. Изъято 8052 кг незаконно выловленной рыбы, а также 318 орудий совершения правонарушений.

Помимо этого изъято 141,8 куб/м незаконно заготовленного леса. Общая сумма причиненного ущерба государству составила около 20 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 3 п. 4 УК РК “Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений”.