Более 95% населения вакцинированы в одном из районов Акмолинской области

В Акмолинской области продолжается иммунизация населения против коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

По данным управления внутренней политики, одним из лидеров области по количеству вакцинированного населения является Коргалжынский район, где привито более 95% населения.

По словам заместителя акима района Дарына Сабыргали, в регионе ежедневно растет количество желающих получить прививку.

Сегодня мы все стали свидетелями, что вакцина является самым эффективным средством против коронавирусной инфекции. Несмотря на сложную ситуацию, наши жители сохраняют спокойствие и продолжают двигаться вперед, - подчеркнул спикер.

Кроме того, в районе проводятся мероприятия по стимулированию населения. Со 2 по 4 сентября среди вакцинированных жителей района проведены розыгрыши сельскохозяйственных товаров и вручены поощрительные призы.

Иммунизация большей части населения позволила организовать и провести ярмарку с участием сельхозтоваропроизводителей на центральной площади села Коргалжын. Праздничное настроение посетителям подарили и работники местного Дома культуры.

На прилавках первой осенней ярмарки сельчане смогли приобрести по сниженным ценам пшеницу, овощи, фрукты, зерновые культуры и корма для животных.

К слову, всего в Акмолинской области первым компонентом привито – 64,4%, вторым – 53,8% населения.