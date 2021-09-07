Глава компании STADA оценил потенциал рынка Казахстана

В ходе своего развернутого визита в Казахстан главный исполнительный директор фармацевтической компании STADA Питер Гольдшмидт лично оценил потенциал казахстанского фармацевтического рынка, назвав его крупнейшим и самым современным в Центральной Азии.

Компания STADA специализируется на производстве качественных и доступных лекарств-дженериков, а также препаратов сегмента Consumer HealthCare (безрецептурные препараты) и нацелена на более активную работу в Казахстане. STADA известна как один из наиболее крупных мировых производителей лекарственных препаратов с большим портфелем брендов, в том числе и для массового сегмента рынка. Компания поставляет в нашу страну препараты, которые активно реализуются через аптечную сеть, а также востребованы большинством медицинских центров в Казахстане.

Авторитетный европейский производитель с корнями из Германии наиболее успешен в сегменте дженериков – воспроизведенных лекарственных средств (аналоги оригинальных лекарственных препаратов). Однако бизнес-модель компании динамично развивается, следуя тенденциям времени, и в числе основных производственных направлений сегодня находятся также специализированная фармацевтика, такая как биоаналоги, а также препараты сегмента Consumer Healthcare (СНС), то есть сегмент безрецептурных лекарств и пищевых добавок, с большим портфелем брендов, предоставляющих пациентам возможность самостоятельного выбора.

Компания STADA работает в 120 странах мира и входит в топ-5 крупнейших европейских фармкомпаний. В этом году STADA вновь продемонстрировала свою устойчивость в сложных условиях пандемии, опередив отраслевые тенденции. Благодаря уверенным показателям органического роста и успешным приобретениям новых продуктов, в частности, выпускаемых ранее под брендами Walmark и Takeda, компания продемонстрировала рост продаж до 1,5 млрд евро в первой половине 2021 года.

Как отметил г-н Гольдшмидт, интерес STADA к работе в Казахстане, хотя его рынок по масштабам относительно невелик по сравнению с европейскими странами, во многом обусловлен прогрессивной политикой органов здравоохранения страны. Сегодня Казахстан является лидером в Центральной Азии по доступности здравоохранения для всего населения, и стремится обеспечить пациентов необходимыми и доступными лекарствами.

Фармацевтический рынок Казахстана показывает уверенный рост, его объем, по нашим оценкам, сейчас достигает 1 мрлд долларов благодаря высокому спросу на лекарства в текущий период. Это действительно хороший потенциал, и мы видим спрос на качественные и доступные лекарства и медицинское обслуживание. И мы хотим в Казахстане, как и во всех странах, где мы работаем, заботиться о здоровье людей и быть надежным поставщиком современных лекарственных средств для наших потребителей и партнеров», - отметил Главный исполнительный директор фармацевтической компании STADA Питер Гольдшмидт.

Питер Гольдшмидт также выразил заинтересованность в организации эффективного взаимодействия не только с бизнес-сообществом и потребителями, но также и государственной сферой медицины и фармацевтики в поисках решения проблем, стоящих в данное непростое время пандемии перед сферой общественного здравоохранения. По его мнению, многосторонний диалог с участием представителей мировой фармацевтики, госрегуляторов отрасли и общества реально полезен. В ходе такого диалога могут быть выработаны оптимальные подходы функционирования всей системы здравоохранения страны, начиная от выработки надежных мер защиты, до полноценного комплексного лечения, включая надежное лекарственное обеспечение. Такой опыт у компании уже есть, подобный диалог уже активно ведется с такими странами как Сербия и Россия и приносит ощутимые результаты.