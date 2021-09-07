Комплекс мер антиинфляционного реагирования утвердило правительство

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен комплекс мер антиинфляционного реагирования, сообщает zakon.kz.

В целях решения поставленной в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева задачи по недопущению роста инфляции правительством разработан комплекс мер антиинфляционного реагирования на краткосрочную и среднесрочную перспективу, - говорится в сообщении primeminister.kz.

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В рамках оперативных мер по сдерживанию продовольственной инфляции будут предприняты конкретные шаги по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе:

будет организован закуп социально значимой продовольственной продукции, расширена роль АО "НК "Продкорпорация" в обеспечении стабильных и предсказуемых цен на сырье для переработчиков сельхозпродукции.

будут расширены механизмы субсидирования и льготного кредитования производителей, увеличены нормы субсидирования для строительства инфраструктуры хранения сельхозпродукции.

будет снижена арендная плата для реализаторов социально значимых продуктов.

Создание Единого реестра производителей по стране и запуск аналитической платформы по мониторингу цен позволит незамедлительно реагировать на локальные вспышки инфляции.

В рамках мер по сдерживанию уровня инфляции на непродовольственные товары предусматривается введение, при необходимости, ограничений на вывоз сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост цен на внутреннем рынке.

Будет обеспечено заблаговременное утверждение комплексных тарифов на медуслуги и предельных цен на ряд медицинских товаров.

Будут реализованы конкретные меры по наращиванию производств с высоким уровнем импорта инфляции, в том числе строительных материалов и продукции легкой промышленности.

В рамках денежно-кредитной политики будет усилен фокус на реализации антиинфляционных мер, в том числе путем усиления контроля над объемом ликвидности в экономике.

Все эти меры позволят в оперативном порядке до конца текущего года стабилизировать цены на непродовольственные товары и платные услуги и обеспечить контроль над общим уровнем инфляции, - сказал Аскар Мамин.

Глава правительства поручил государственным органам и организациям, местным исполнительным органам немедленно приступить к выполнению предусмотренных мер, министерству национальной экономики - обеспечить мониторинг за ходом их реализации.