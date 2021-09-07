Комплекс мер антиинфляционного реагирования утвердило правительство

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен комплекс мер антиинфляционного реагирования, сообщает zakon.kz.
В целях решения поставленной в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева задачи по недопущению роста инфляции правительством разработан комплекс мер антиинфляционного реагирования на краткосрочную и среднесрочную перспективу, - говорится в сообщении primeminister.kz.
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В рамках оперативных мер по сдерживанию продовольственной инфляции будут предприняты конкретные шаги по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе:
Создание Единого реестра производителей по стране и запуск аналитической платформы по мониторингу цен позволит незамедлительно реагировать на локальные вспышки инфляции.
В рамках мер по сдерживанию уровня инфляции на непродовольственные товары предусматривается введение, при необходимости, ограничений на вывоз сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост цен на внутреннем рынке.
Будет обеспечено заблаговременное утверждение комплексных тарифов на медуслуги и предельных цен на ряд медицинских товаров.
Будут реализованы конкретные меры по наращиванию производств с высоким уровнем импорта инфляции, в том числе строительных материалов и продукции легкой промышленности.
В рамках денежно-кредитной политики будет усилен фокус на реализации антиинфляционных мер, в том числе путем усиления контроля над объемом ликвидности в экономике.
Все эти меры позволят в оперативном порядке до конца текущего года стабилизировать цены на непродовольственные товары и платные услуги и обеспечить контроль над общим уровнем инфляции, - сказал Аскар Мамин.
Глава правительства поручил государственным органам и организациям, местным исполнительным органам немедленно приступить к выполнению предусмотренных мер, министерству национальной экономики - обеспечить мониторинг за ходом их реализации.
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