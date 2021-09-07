Что будет с ценами на продукты до конца года

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин сообщил о договоренности с производителями по стабилизации цен на продовольственные товары до конца года, передает корреспондент zakon.kz.

Ежемесячно Агентство встречается с представителями ассоциаций и крупнейших производителей продовольственных товаров. На последней встрече достигнута договоренность об отсутствии причин для роста цен до конца текущего года, за исключением куриных яиц, цены на которые после межсезонья вернуться на уровень начала года, - сообщил глава Агентства на заседании правительства.

Производители и переработчики сельхозпродукции, в свою очередь, попросили выделить оборотные средства на закуп сырья и кормов нового урожая по действующим низким ценам, что позволит избежать увеличение затрат в течение года. Общая сумма необходимого финансирования, по представленным данным производителей, составляет 212,3 млрд тенге. Из них для закупа подсолнечника - 27 млрд тенге, сахарной свеклы - 6 млрд тенге, сахарного тростника - 8 млрд тенге, гречихи - 9 млрд тенге, для птицефабрик - 162,3 млрд тенге, яичное направление - 96,3 млрд тенге.

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В целом, по словам Серика Жумангарина, рост цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 9,9 %, что в два раза превышает темпы роста за 2020 год. В связи с этим Агентством было вынесено 60 уведомлении о снижении цен, из которых 50 были добровольно исполнены.

Напомним, 1 сентября глава государства в своем послании высказался о ситуации с ростом цен на продукты. Он поручил разграничить ответственность и обеспечить единый контроль над стоимостью товаров. Позднее стало известно, что эти функции будут полностью переданы Министерству торговли и интеграции.

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Тамила Языкова, Нур-Султан