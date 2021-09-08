S&P повысило рейтинг фонда "Даму" до "BBB-/A-3"

S&P Global Ratings (до 2016 года - Standard & Poor’s Financial Services LLC) повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги фонда "Даму" по обязательствам в иностранной и национальной валюте до "BBB-/A-3", прогноз изменения рейтингов – "Стабильный".

Одновременно повышен рейтинг фонда по национальной шкале до уровня "kzAAA".

Агентство подчеркивает статус фонда "Даму" как "ключевой дочерней структуры группы холдинга "Байтерек".

Отмечаем очень важную роль для государства в сфере поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), в частности, в Казахстане действует ряд программ, реализуемых исключительно "Даму", - констатируется в резюме документа.

S&P также обращает внимание на то, что у фонда "Даму" отмечаются улучшения, произошедшие за последние четыре года в процессе мониторинга правительством предстоящих выплат по долговым обязательствам организаций, связанных с государством, включая создание специальной комиссии для мониторинга уровня внешнего долга организаций, связанных с государством.

Председатель правления фонда "Даму" Гаухар Бурибаева подчеркнула, что основной задачей фонда, прежде всего, является содействие качественному развитию МСБ Казахстана.

Повышение кредитного рейтинга фонда и приравнивание рейтинга фонда к суверенному является подтверждением высокой финансовой устойчивости и системной значимости фонда в области социально-экономического развития государства и, в частности, развития сектора МСБ.

Ранее, 4 сентября 2021 года S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный".