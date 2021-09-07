Назначен новый председатель правового совета Nur Otan

Председателем правового совета партии Nur Otan назначена Назиля Раззак.

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Решением Бюро Политического совета председателем правового совета партии назначена Назиля Раззак, депутат фракции Nur Otan, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента, - написал он на своей странице в Twitter.

От лица руководства партии Бауыржан Байбек также выразил благодарность предыдущему председателю Правового совета Канату Мусину, избранному на должность судьи Верховного суда.

От лица руководства партии выражаю благодарность предыдущему председателю Правового совета Канату Мусину, избранному на должность судьи Верховного суда. — Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) September 7, 2021

Как отметили в пресс-службе партии, основными задачами Правового совета являются контроль за реализацией предвыборных обещаний по направлению "Справедливая правоохранительная система", совершенствование законодательства с учетом стратегических приоритетов партии и многое другое.

Назиля Раззак является доктором юридических наук, опубликовала более 35 научных трудов по вопросам органов правосудия и защиты прав детей, в том числе в международных изданиях. Была одним из инициаторов введения института уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

В разные годы работала секретарем коллегии Жамбылского областного суда, судьей Атырауского городского суда и Специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области, а также в аппарате Верховного суда.

С 2014 по 2021 год была председателем столичного специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, вице-ректором Академии правосудия при Верховном суде, заведующей Республиканской общественной приемной партии Nur Otan.

С 2021 года стала депутатом фракции Nur Otan, членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента, а также заместителем председателя Правового совета.