Мужчина с ножом кидался на прохожих в Павлодаре

Полицейские Павлодара обезвредили мужчину с ножом, который кидался на прохожих, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в Департаменте полиции Павлодарской области, 7 сентября в 11:10 в полицию поступило сообщение, что в Павлодаре по ул. Камзина, 158 бегает мужчина с ножом в руках и кидается на прохожих. На место были направлены автопатрули батальона патрульной полиции, которые заметили мужчину у дома 162 по ул. Камзина.

Инцидент попал на видео.

На просьбу полиции остановиться мужчина отреагировал агрессивно. Стал кричать, выражаться нецензурной бранью, при этом размахивая ножом. пресс-служба ДП Павлодарской области

В полиции отметили, что сотрудниками батальона мужчина был задержан, нож изъят.

Установлено, что мужчина 2001 г.р., житель Павлодара, состоит на учете в Областном психоневрологическом диспансере. Полицией была вызвана бригада скорой помощи, мужчину госпитализировали в ОПНД. В ходе "прогулки" мужчины никто не пострадал. пресс-служба ДП Павлодарской области