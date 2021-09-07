Финпирамида LV Force - расследуется уголовное дело в отношении организаторов

7 сентября 2021, 12:30
Фото: Zakon.kz

В Казахстане расследуется уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды LV Force, передает zakon.kz.

На сегодняшний день закрыты филиалы финансовой пирамиды в 8 регионах страны, задержан главный организатор.

В преступную схему незаконного обогащения за счет взносов новых вкладчиков граждан привлекали посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры и электронные почты, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Пострадавших от деятельности финансовой пирамиды LV Force просят обратиться в ДЭР по Акмолинской области по телефонам: +7 7162 25 62 84, +7 747 666 25 37. Жители других регионов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований АФМ по месту жительства.


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