Представительницы каких знаков зодиака легко променяют любовь на богатство

Астрологи назвали топ-4 знаков зодиака женщин, которые легко променяют любовь на богатство, передает zakon.kz.

Как сообщает 5-tv.ru, по мнению экспертов по звездам, представительницы четырех знаков зодиака - Тельцы, Близнецы, Скорпионы и Водолеи - с легкостью порвут отношения с бедным мужчиной.

Телец

Астрологи утверждают, что рожденная под этим знаком, однажды повстречав принца на белом Porsche, который будет готов бросить к ее ногам весь мир, уйдет от бедного мужа. Женщину-Тельца нельзя винить, так как она просто устала от тотальной нищеты. Супруг, от которого она уйдет, сможет без нее прожить, а ей предстоит наряжаться в дизайнерские платья и посещать с новым ухажером дорогие рестораны.

Близнецы

Женщина-Близнецы всегда мечтала встретить принца или арабского шейха. По мнению экспертов по звездам, как только ее мечта сбудется, она забудет про все (про мужа, родственников, обязательства), и бросится в объятия богатого ухажера. Вот только неизвестно, долго ли это будет продолжаться. Обычно легкомысленных барышень сильные мира сего меняют, как перчатки.

Скорпион

Представительница этого знака зодиака была рождена для жизни в роскоши и богатстве. По мнению женщины-Скорпиона, нищий бывший муж сам виноват в том, что не смог обеспечить ее всем необходимым. Деньги вскружат ей голову, возвращаться назад в обшарпанную коммуналку ей ни за что не захочется. Только вот ее новому жениху-"толстосуму" стоит знать, что однажды женщина-Скорпион сбежит туда, где денег будет еще больше.

Водолей

По мнению женщины-Водолея, гораздо лучше строить отношения с мужчиной в подмосковном трехэтажном особняке с бассейном, чем в "однушке" с клопами в спальном районе. Рожденная под этим знаком, по мнению астрологов, без сожаления оставит супруга со среднестатистической зарплатой, не способного удовлетворять запросы любимой. Женщина-Водолей в мечтах о богатстве может совсем не обращать внимания на недостатки нового избранника. Ну и что, что нос кривой и одна нога короче другой? Главное - он щедрый, а его кошелек туго набит.