Количество деструктивных материалов ежегодно растет в Казахстане

С начала года уничтожили более 80 тыс. деструктивных материалов и заблокировали свыше 300 публикаций. Об этом сообщил председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент zakon.kz.

Из года в год в стране растет количество деструктивных материалов. В этом году мы уничтожили более 80 тыс. материалов, пропагандирующих идеи религиозного экстремизма и терроризма, заблокировали более 300 материалов, - сообщил он на брифинге.

Также Нукежанов заявил, что за первое полугодие удалось вывести свыше 84 тыс. казахстанцев, зарегистрированных в деструктивных группах в соцсетях.

Это большой показатель. У нас есть граждане, которые случайно ушли в эти группы, зная или не зная. В результате этой работы мы достигаем таких показателей, - объяснил глава комитета.

Он добавил, что этот вопрос необходимо решать не только ограничительными мерами, но и подготовкой квалифицированных специалистов, работающих в сфере медиа.

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Так, по его словам, благодаря проекту Smart media на сегодняшний день более 300 специалистов повышают медиаграмотность.

Ведется работа по линии контрпропаганды. Мы сами публикуем дополнительную информацию. В прошлом году мы опубликовали 26 тыс. материалов, в этом году - более 62 тыс., - добавил Нукежанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан