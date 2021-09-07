Ребенка ударило током в парке в Атырауской области

В парке в Атырауской области ребенка ударило током. В тяжелом состоянии мальчик поступил в центральную районную больницу, передает zakon.kz.

Инцидент произошел второго сентября около девяти часов вечера в центральном парке поселка Курмангазы одноименного района Атырауской области, сообщает Мой ГОРОД.

По словам родных ребенка, 11-летний Султан Аманжол случайно схватился за столб уличного освещения и получил удар током. Пострадавшего немедленно доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы. Как рассказал хирург медицинского учреждения Нургисы Шолпанова, изначально состояние мальчика оценивалось как крайне тяжелое.

Ребенок трое суток находился в реанимации, у него наблюдались судороги, дыхательная и сердечная недостаточность. Реаниматологи оказали своевременную квалифицированную помощь. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести, получает соответствующее лечение. После удара током, в первую очередь, страдает сердечно-сосудистая система, сегодня ему предстоит повторная процедура ЭКГ, результаты которой будут изучены специалистами из области. Они сравнят эти результаты с изначальными показателями. Курс лечения составляет 10 дней, ребенок находится в общей палате, - рассказал Шолпанов.

Как уточняется, центральный парк Победы закрыт на ремонт. В 2021 году был передан на баланс сельского акимата.

Родители мальчика не стали писать заявление в полицию.