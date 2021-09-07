Этнограф назвала куырдак символом единства у казахов

Первый выпуск новой программы "Тайны вокруг нас" на Первом канале Евразия был посвящен блюду с вековой историей. Казахский куырдак можно приготовить сорока способами, каждый из которых уникален по-своему, передает zakon.kz.

Куырдак готовят в тесте, с картошкой, подают в холодном и горячем виде - у каждой хозяйки свой секрет приготовления этого многогранного блюда.

Как правило, куырдак готовят осенью (когда режут согым), когда приезжают почетные гости, или в начале зимы - после забоя скота. Пока мужчины режут и разделывают барана, женщины берут куски мяса от шейки, потроха, а затем уходят готовить куырдак.

В казахском обществе женщина - хранительница очага. Она всех собирает за одним дастарханом. Куырдак олицетворяет, что мы все вместе, - отмечает этнограф, историк казахской кухни Айгерим Мусагажинова.

Внутренности барана, приготовленные в куырдаке, символизируют то, что для благополучия семьи все что-то отдают. Части этого блюда с давних пор имеют глубокий сакральный смысл.

Казахи чаще варят и тушат блюда, поскольку это - процессы низкотемпературной обработки, что позволяет сохранить максимальное количество витаминов и минералов.

Хотите вместе с ведущими проекта "Тайны вокруг нас" узнавать новое о столь привычных для нас блюдах, - смотрите программу каждое воскресенье, в 14.00, на Первом канале Евразия.