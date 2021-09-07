Казахстанским болельщикам футбола разрешили вход на европейские стадионы

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) дал добро на посещение матчей болельщиками гостевой команды, передает zakon.kz.

В связи с этим казахстанские фанаты футбола уже сейчас могут бронировать билеты на выездные игры любимого клуба или сборной. Но при этом UEFA ссылается на то, что местные власти сами принимают решение для приема гостей в зависимости от санитарной ситуации принимающей стороны.

Большие шансы в этом году поехать и поддержать родную команду у фан-клуба "Кайрата". Алматинцы - единственный коллектив, который выступает сейчас на евроарене.

30 сентября "Кайрат" на выезде сыграет со швейцарским "Базелем".

Куандык Шынасилов