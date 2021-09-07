Талибы начали стрелять на антипакистанской акции в Кабуле

В Кабуле боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) начали стрелять, чтобы разогнать участников антипакистанской акции, передает zakon.kz.

Информация о пострадавших не поступала, сообщил очевидец РИА Новости.

По данным ТАСС, около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в афганской столице, "размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги".

Талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать десятки протестующих афганцев, осуждающих вмешательство Пакистана в дела Афганистана, – говорится в сообщении издания.

Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Как сообщил РИА Новости один из участников акции, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.

Ранее представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид призвал население воздержаться от демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса".

#طالبان تظاهرات ضد پاکستان در کابل را تحمل نکردند و به شلیک و سرکوب پرداختند.#افغانستان pic.twitter.com/Qca60MU9hU — Suhrab Sirat سهراب سیرت (@SuhrabSirat) September 7, 2021

Позже появилась информация, что боевиками начались задержания протестующих против присутствия Пакистана в Афганистане, вышедших на демонстрацию в Кабуле. Аафганское агентство Asvaka опубликовало видео в Twitter.

A footage sent to #Asvakanews from Kabul today shows that the #Taliban are beating women protesters.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/4wtBsLCTnL — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 7, 2021

На фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.

"Талибан" заявил, что Панджшер последний из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. Кроме того, радикальное движение второй раз за три недели заявило об окончании войны. При этом силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера. Под руководство полевого командира Ахмада Масуда стекаются силы сопротивления. Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.