Талибы начали стрелять на антипакистанской акции в Кабуле

В Кабуле боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) начали стрелять, чтобы разогнать участников антипакистанской акции, передает zakon.kz.

Информация о пострадавших не поступала, сообщил очевидец РИА Новости.

По данным ТАСС, около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в афганской столице, "размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги".

Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Как сообщил РИА Новости один из участников акции, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.

Ранее представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид призвал население воздержаться от демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса".

Позже появилась информация, что боевиками начались задержания протестующих против присутствия Пакистана в Афганистане, вышедших на демонстрацию в Кабуле. Аафганское агентство Asvaka опубликовало видео в Twitter.

A footage sent to #Asvakanews from Kabul today shows that the #Taliban are beating women protesters.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/4wtBsLCTnL