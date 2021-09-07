Столичный предприниматель подстрекал дать многомиллионные взятки главам Антикора и МОН

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Нур-Султана 7 сентября 2021 года оглашен обвинительный приговор в отношении предпринимателя, обвинявшегося в крупном мошенничестве, сообщает zakon.kz.

Генеральный директор ТОО "А." обвинялся в завладении деньгами в сумме 97 140 000 тенге путем обмана и в склонении частного предпринимателя Ц. и ректора регионального социально-иновационного университета города Шымкента Ж. к даче взятки в сумме 55 000 долларов США, 60 000 000 тенге сотрудникам антикоррупционной службы РК, председателю антикоррупционной службы, министру образования и науки РК. пресс-служба суда

Судом А. признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу.

Как отмечается, вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, перепиской из мобильного телефона, результатами прослушивания телефонных разговоров А. с лицом, которого он склонял к даче взятки.

Прокурор просил назначить наказание подсудимому А. 11 лет 3 месяцев лишения свободы. В свою очередь сторона защиты просила оправдать подсудимого по данному обвинению в связи с невиновностью.

Суд учел смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом: наличие несовершеннолетних и малолетних детей. Отсутствие отягчающих обстоятельств. Учитывая обстоятельства совершенных преступлении и их тяжесть, суд приговорил А. к 11 годам лишения свободы, - говорится в сообщении.

Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.