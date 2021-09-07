В Шымкенте профинансировано 970 проектов по "Дорожной карте бизнеса"

Аким Шымкента Мурат Айтенов провел встречи с жителями микрорайонов и жилых массивов и ознакомил их с работами, выполняемыми в масштабах города по реализации Послания главы государства.

В рамках программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" в Шымкенте на сегодняшний день профинансировано 1788 проектов на сумму 57,4 млрд тенге и создано 7200 новых рабочих мест. То есть каждый третий проект реализован в рамках данных программ. В этом году, в рамках 30-летия Независимости, для реализации "Дорожной карты бизнеса" выделено 8,4 млрд тенге, за семь месяцев профинансировано 970 проектов на 5,7 млрд тенге. По программе "Экономика простых вещей" в этом году профинансирован 61 проект из 80 запланированных.

В течение пяти лет в несырьевом секторе Шымкента будет реализовано 62 новых проекта на 608 млрд тенге. В том числе 30 новых видов продукции будут экспортироваться (легкая, пищевая, химическая промышленность, фармацевтика, машиностроение). Таким образом география для экспорта местной продукции увеличится из нынешних 15-ти стран до 25-ти в 2025 году. Для повышения экспортного потенциала города запланирована реализация 60-ти проектов на 200 млрд тенге в индустриальной зоне "Жулдыз", 30-ти проектов на 180 млрд - в частной индустриальной зоне "Стандарт".

В данный момент уровень инфляции по Шымкенту составляет 5,4%. Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары региональному стабилизационному фонду из местного бюджета выделено 4,7 млрд тенге. Открыта сеть социальных магазинов по поддержанию стабильности цен на продовольственные товары. До конца года дополнительно будут открыты семь таких магазинов, всего же население будут обслуживать 10 торговых точек. С местными товаропроизводителями заключены 14 меморандумов по недопущению необоснованного роста цен на товары первой необходимости, и форвардные контракты на сельскохозяйственную продукцию.

Во время встреч глава города подчеркнул, что у Шымкента есть все возможности выполнить поставленные главой государства задачи.